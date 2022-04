De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 26 de abril de 2022, p. a12

Cuando el tiempo se acerca para la pelea contra el ruso Dmitri Bivol, el 7 de mayo en Las Vegas, Saúl Canelo Álvarez expresa la confianza que tiene en su carrera y el momento que atraviesa en el boxeo. Sin ambages asegura que hoy nadie puede derrotarlo.

Esto es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento, me siento en mi mejor condición , sostiene el boxeador mexicano; sin faltar el respeto a otros peleadores; hay algunos grandes boxeadores, pero me siento en mi mejor etapa. Me siento fuerte física y mentalmente, estoy en mi mejor forma .

Pese a que considera estar en su mejor momento, Canelo no cierra la posibilidad de corregir errores y mejorar cada vez más su desempeño en cada pelea. El trabajo disciplinado y arduo es parte de su constante mejoría.

Siempre estamos tratando de hacer algo nuevo en el gimnasio , explicó en la entrevista con Boxing Scene; tratamos de no caer en los errores que cometí en mi última pelea; así que siempre estamos mejorando en algo . El tapatío lo ha dicho antes: el esfuerzo cotidiano en el gimnasio no lo asume como una obligación por las peleas en puerta, sino como parte de una disciplina o una filosofía de vida.

Esto es parte de mi vida , agregó; los grandes retos, peleas como la que viene, me hacen sentir motivado .