Los firmantes refieren que el pasado 29 de marzo, el Tribunal E de Mayor Riesgo de Guatemala condenó al ex comandante insurgente César Montes a 175 años de prisión por un crimen que no cometió. En la misiva, explican que el fiscal había pedido 50 años de prisión para César Montes, pero los jueces del referido tribunal le impusieron una pena tres veces y media más grande.

Inconsistencias

Subrayan que César Montes no pudo ser el actor material del asesinato de tres marinos en septiembre de 2019 en la aldea Chajmayik, también conocida como Semuy 2 en El Estor, Izabal, debido a que se encontraba a cientos de kilómetros del lugar; porque no tuvo comunicación alguna con los habitantes del lugar, además no existe señal telefónica en el lugar, por lo que era imposible que César Montes se comunicara por esa vía con los pobladores .