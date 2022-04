P

or voto unánime de los 11 ministros que la integran, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó libertad inmediata a Alejandra Cuevas Morán y canceló la prisión domiciliaria de su madre Laura Morán, una mujer de 95 años, quienes fueron acusadas por el fiscal general Alejandro Gertz Manero del homicidio por omisión de su hermano Federico, ya que según el funcionario las mujeres no cuidaron bien a su hermano enfermo, lo que provocó su muerte. La familia Morán-Cuevas hizo una extensa campaña para denunciar los abusos del funcionario y la ha continuado tanto en México como en Estados Unidos. No ha hecho Gertz Manero ninguna declaración sobre la decisión de la Corte, pero su imagen quedó deteriorada. Ahora se ha abierto otro capítulo en su controvertida gestión. Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia, y compañero en las buenas y las malas del presidente López Obrador, presentó una denuncia contra Gertz Manero por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa. La querella fue presentada ante María de la Luz Mijangos, fiscal especializada en materia de combate a la corrupción, porque si hubiera sido hecha directamente a la Fiscalía General de la República probablemente no hubiera prosperado.

Incluye al subprocurador Juan Ramos López, al fiscal Manuel Granados Quiroz, a Adriana Campos López, de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, y la agente del Ministerio Público Federal María Eugenia Castañón Osorio.

Una fiscalía

Julio Scherer Ibarra dice en su denuncia que “la ley me impone el deber de denunciar al constarme hechos probablemente constitutivos de delito. Tal como lo expuse en la carta del suscrito publicada el 20 de marzo del presente año en el semanario Proceso, en algunos casos he sido testigo y en otros víctima de hechos que involucran, de manera directa, principalmente al fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, y otros servidores públicos de dicha Fiscalía que pudieran constituir conductas delictivas, a través del uso faccioso de la Fiscalía por intereses personales perversos”. Más allá del desenlace de este nuevo episodio, vale destacar que el gobierno de la 4T está corriendo su segunda mitad y no ha contado con el apoyo de la Fiscalía en el combate a la delincuencia. El presidente López Obrador se apoya en el Ejército, en la Marina, en la Guardia Nacional, en algunos gobernadores y la jefa de Gobierno de la capital, en la cancillería, pero la Fiscalía de Gertz Manero pareciera ajena.