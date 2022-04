El encasillamiento nacional por pabellones ha sido cuestionado desde ediciones pasadas, asimismo en la actual, al intercambiar las sedes y el origen de los artistas. Estonia, por ejemplo, se sitúa en el centro al ocupar el pabellón holandés en los jardines, y las artistas Kristina Norman e Bita Razavi critican con su obra las políticas imperialistas de la época colonial holandesa. Este país, relegado a la periferia en la geografía de la bienal, expone la videoinstalación de Melanie Bonajo, When the Body Says Yes, en la iglesia de la Misericordia. Bonajo, quien fundamenta su poética en la descapitalización de la mente , explora la capacidad del tacto como remedio para la moderna epidemia de soledad y contra el mundo de la tecnología.

En otros casos, el pabellón recupera los territorios de los pueblos originarios antes de ser colonizados; es el caso del pabellón de los Países Nórdicos, transformado en pabellón Sámi, los habitantes autóctonos de Noruega, Suecia, Finalndia y Kola, en Rusia, tema explorado en el pabellón de Finlandia en 2019, pero que ahora entra en el debate actual (La Jornada, 26/5/19).

Pero la identidad y el concepto de nacionalismo lo rompen también los artistas que por primera vez representan a sus países aun teniendo un origen étnico distinto, como el pabellón francés donde expone por primera vez la artista argelina Zineb Zedira, mientras de Polonia se muestra la obra de la artista gitana Małgorzata Mirga-Tas.

Aunque en esta misma línea, las ganadoras del León de Oro al mejor pabellón y a la mejor participación individual fueron Simone Leigh, la primera afroamericana en representar a Estados Unidos, quien fue felicitada públicamente con una nota escrita enviada por el presidente su país, Joe Biden: Enhorabuena por tu histórica participación. La primera dama y yo nos sentimos honrados de que represente a nuestro país en una exposición tan importante .

La mejor participación nacional la obtuvo la Gran Bretaña con la artista afrocaribeña Sonia Boyce, premiada por proponer una lectura alternativa de historias a través del sonido. Trabajando en colaboración con otras mujeres negras que revelan una multitud de historias que han estado sin ser escuchadas .