Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Lunes 25 de abril de 2022, p. 6

La abogada cubana Carilda Oliver Labra tenía 27 años cuando decidió publicar un incendiario libro de poemas eróticos que en 1949 escandalizó a la conservadora sociedad de su época. Sin embargo, los versos, por otra parte, enamoraron a los jóvenes espíritus rebeldes que se gestaban en la isla.

En el centenario del natalicio de la poeta, la Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH) que se desarrolla estos días en Cuba, rinde homenaje a la autora de Al sur de mi garganta, y recuerda aquel poemario en el que aún estremecen sus palabras: “Me desordeno, amor, me desordeno / cuando voy en tu boca, demorada; / y casi sin por qué, casi por nada, / te toco con la punta de mi seno.

Te toco con la punta de mi seno / y con mi soledad desamparada; / y acaso sin estar enamorada; / me desordeno, amor, me desordeno. / Y mi suerte de fruta respetada / arde en tu mano lúbrica y turbada / como una mal promesa de veneno; / y aunque quiero besarte arrodillada, / cuando voy en tu boca, demorada, / me desordeno, amor, me desordeno.

La escritora Carilda Oliver Labra nació en la ciudad de Matanzas el 6 de julio de 1922. Falleció a los 96 años, en 2018, en su ciudad natal, en la que encontró ese algo místico que le hacía escribir sólo ahí: Será su bahía, el valle del Yumurí, la ermita de Monserrate, sus playitas, sus puentes, no sé, el caso es que no tengo inspiración fuera de ella , confesó un día en entrevista con Prensa Latina.

Además de ejercer su profesión como abogada, fue bibliotecaria, profesora de inglés, dibujo, pintura y escultura. Publicó 40 libros, muchos de ellos traducidos al inglés, francés y alemán, reconocida por el gobierno de su país con el Premio Nacional de Literatura en 1998.

Canto a Fidel

En la década de 1940 coincidió con Fidel Castro en la Universidad de La Habana, cuando ambos estudiaban la carrera de derecho. Tiempo después, Oliver decidió de nuevo confrontar la censura y jugarse la vida al escribir Canto a Fidel , cuando él ya era un combatiente en la Sierra Maestra contra la dictadura de Fulgencio Batista:

“Gracias por ser de verdad, / gracias por hacernos hombre, / gracias por cuidar los nombres / que tiene la libertad… / Gracias por tu dignidad, / gracias por tu rifle fiel, / por tu pluma y tu papel, / por tu ingle de varón. / Gracias por tu corazón. / ¡Gracias por todo, Fidel!”

Al triunfar la revolución cubana, en 1959, la abogada fue despedida del ayuntamiento de Matanzas y tuvo que incorporarse a un despacho privado, además de que sus versos no se publicaban. Según relata la semblanza que hizo de la autora la agencia Dpa, en esos años, Carilda también afrontó “un desgarro familiar cuando sus padres se marcharon del país. Los acompañó al aeropuerto a despedirlos y fue tanta la emoción que sintió en aquel momento que años después reconocería que se quedó ‘sin hablar y sin oír’ durante varias horas. Ella prefirió quedarse sola a vivir en Cuba, siempre en su casa matancera de la calle Tirry 81, que daría incluso nombre a uno de sus libros, publicado en 1987”.