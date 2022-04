Preeminentes hombres de letras, la cultura, las ciencias y las artes se enredan en explicaciones para sacar del charco de sangre, en el cual están sumergidos, a los países de la OTAN, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Niegan la historia, el pasado, la memoria, tergiversan los hechos y de manera torticera explican que unos asesinan y otros defienden su patria. Unos disparan balas y otros reparten caramelos. Así no hay lugar para la reflexión. Sólo cabe una opción: conmigo o contra mí. De allí, se pasa directamente a justificar el envío de armas para la vida . Armamento que no mata seres humanos, sólo rusos invasores, monstruos sin alma.

Las anteojeras son útiles para no distraer el paso de los animales enyuntados, que deben seguir el camino marcado por el amo. No ven a su alrededor, no tienen una visión global, simplemente ven lo que les deja ver su amo. Éste, unas veces recurre a la violencia y el castigo, otras, al cariño, al premio. La doctrina del palo y la zanahoria. Fama, honores, medallas, dinero son la zanahoria del poder. A cada uno según sus deseos. Todos tendrán su recompensa en especie, acorde con sus peticiones.

El conocimiento del conocimiento obliga. Bajo esta premisa, dos destacados neurobiólogos del siglo XX, Humberto Maturana y Francisco Varela, llamaron a pensar las consecuencias que, para la condición humana, tienen los actos del quehacer cotidiano bajo el tabú más escandaloso presente en la cultura occidental: prohibido conocer el conocer. Ambos neurobiólogos descifraron el cómo conocemos y a continuación explicaron la indisoluble relación entre lo biológico y lo social, lo ético y la cooperación como fundamento de lo humano. Así concluían: “No es saber que la bomba mata, sino lo que queremos hacer con la bomba lo que determina el que la hagamos explotar o no. Esto corrientemente se ignora o se quiere desconocer para evitar la responsabilidad que nos cabe en todo nuestros actos (…) Ciego ante esta trascendencia de nuestros actos pretendemos que el mundo tiene un devenir independiente de nosotros que justifica la irresponsabilidad en ellos y confundimos la imagen que buscamos proyectar, el papel que representamos, con el ser que verdaderamente construimos en nuestro diario vivir”.

Si no nos preguntamos sobre la fabricación de armas de destrucción masiva en sus diferentes modalidades, su envío a los escenarios de guerra, estamos renunciando conscientemente a la condición humana. El proceso de deshumanización que se vive, de la cual todas las guerras, incluida la invasión a Ucrania, son el resultado de una civilización de terror y muerte, nos debe hacer recapacitar para luchar contra el nuevo totalitarismo emergente, cuya eclosión proviene de una razón cultural decadente que se lleva por delante la vida y la dignidad del ser humano.