Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 24 de abril de 2022, p. 5

No me acuerdo , fue la respuesta de René Gavira Segreste, ex director financiero de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le preguntó por qué compró de manera ilegal certificados bursátiles fiduciarios privados por 850 millones de pesos con recursos públicos.

Gavira está vinculado a proceso por haber invertido en la bolsa 100 millones de pesos de Liconsa, según notificó hace una semana la Fiscalía General de la República, pero, de acuerdo con la ASF, hizo lo mismo con otros 750 millones de pesos.

No está claro si alguien le autorizó los movimientos o si actuó por su cuenta. Los auditores de la ASF se lo preguntaron y él aseguró que recibió luz verde del ex titular de Segalmex Ignacio Ovalle, pero no probó sus dichos, según consta en la auditoría 330-DE realizada a Liconsa por la ASF como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2020.

Lo que sí está claro es que la falta de supervisión y de control en Segalmex permitió estas irregularidades.

Gavira Segreste es, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, una de las figuras centrales en la trama de corrupción que se ha vivido en Segalmex, organismo que tomó el control de Liconsa y Diconsa a principios del sexenio para garantizar el abasto de alimentos básicos en el país. Tan sólo en 2020, las posibles irregularidades en Segalmex y sus empresas ascendieron a cerca de 8 mil 600 millones de pesos.

Una de las conductas irregulares en las que está implicado Gavira es la compra de los certificados bursátiles privados, lo que contraviene la ley.