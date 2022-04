A

noche discutieron por una cosa tan trivial como la gota de agua que desde hace algunos días escurre en el lavabo del baño. A su ritmo machacón y molesto, se suscitó entre Gloria y Bernardo un intercambio de recriminaciones acompañadas por la advertencia te lo dije . Después, ni la tibieza del lecho compartido ni la cercanía física lograron disolver los rencores y en medio del silencio nocturno sólo pudo escucharse la acusadora y tenaz gota cayendo en el lavabo.

I

Por la mañana, antes de salir del departamento, Gloria se vuelve hacia su marido y le dice con fingido tono sentencioso: No le abras a nadie y no te acerques a la estufa. Te dejé ensalada de atún. Prométeme que la comerás. Nos vemos a la nochecita . Bernardo pretende no entender la intención conciliadora de su esposa y se queda a mitad del pasillo, escuchando el apresuramiento con que ella baja la escalera.

El golpe del portón principal lo lleva a darse cuenta de que es la primera vez en años que, a esas horas, no camina a lado de Gloria, no salen juntos a la calle, no se dirigen a la parada del Metrobús en donde habitualmente se despiden para irse a sus respectivos trabajos. Ella, al Taller Kali , donde se elaboran las figuras de cera que después son exhibidas en el museo; Bernardo, rumbo a la fábrica de uniformes y filipinas para desempeñarse como chofer del propietario de la empresa.

Bernardo añora su trabajo. A estas horas estaría lavando el coche y esperando llevar a su patrón a alguna de sus reuniones de negocios, de no haber sido porque el lunes 4 de abril, camino a la fábrica, fue arrollado por un automovilista que se dio a la fuga. A consecuencia del percance tuvo que hospitalizarse durante una semana.

Ayer, el médico lo dio de alta y el jefe de personal le autorizó cinco días hábiles de incapacidad. Este es el primero.

II

Bernardo regresa a la recámara listo para meterse en la cama y dormir un poco más, pero desiste: le parece desleal quedarse descansando mientras Gloria batalla para llegar a tiempo a su trabajo. Siente alivio al ver que el reloj marca las nueve y media. Desconcertado, se pregunta qué hará durante el largo día que le espera. Por lo pronto, un cafecito , dice frotándose las manos como si en realidad se le antojara beberlo.

Al asentar la cafetera sobre la hornilla le parece que vuelve a oír las advertencias de Gloria: No le abras a nadie y no te acerques a la estufa . Él le contó que eso era lo que le decía su madre por las tardes, ya lista para irse a trabajar y resignada a dejarlo solo en la casa. Al oír esas recomendaciones en boca de su mujer, Bernardo tuvo el secreto impulso de seguirla como cuando era niño y quería correr tras su madre, pero terminaba conformándose con asomarse por la ventana sólo para verla atravesando la calle y siempre con la ilusión de que ella se volviera a mirarlo. Jamás lo hizo.

III