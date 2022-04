“Yo no diría que hay más necesidad de crédito por parte de la población informal que por parte de la formal… pero hay un buen porcentaje de la población a la cual se le complica tener acceso a un crédito hipotecario”, detalló Artigues.

Hay un pendiente en el sector bancario de cómo encontrar formas de atender a un grupo muy importante de la población, nosotros creemos que son 8 millones de personas, que no están atendidas y que, por ejemplo, nosotros, tenemos un gran interés de ayudarlos a acceder a un producto de la banca , señaló el directivo.

Por ello, esta institución anunció un producto llamado Hipoteca Integral, que puede ser solicitada por cualquier persona que no tenga forma de comprobar ingresos, es decir, desde un comerciante hasta meseros que viven de propinas.

En el sector informal o de personas que no pueden comprobar ingresos, hay un gran nicho que es de­satendido por la banca, para poder tener acceso a créditos como el hipotecario, afirmó Antonio Artigues Fiol, director ejecutivo de banca de particulares de Santander México.

Puntualizó que se requiere reconocer a las familias esos ingresos no formales que tienen, que no cuentan con un respaldo de los recibos de nómina o de estados de cuenta, por poner algunos ejemplos, un dentista o cualquier persona que tiene un oficio .

El crédito funciona de la siguiente manera: cualquier persona que no tenga forma de comprobar ingresos, sea o no cliente de Santander, puede ir a solicitar un préstamo, independientemente de su trabajo. Aunque no tenga ni un solo comprobante de ingresos, el banco va y realiza un estudio socioeconómico de la persona para comprobar su estilo de vida y que además tiene formas de poder pagar.

El plan cuenta con el respaldo de la Sociedad Hipotecaria Federal, pues los contratantes del crédito, aparte de sus mensualidades pagan un seguro de esta entidad gubernamental y ésta respalda al banco con una garantía de 30 por ciento del saldo insoluto del financiamiento.

La hipoteca tiene una tasa de 11.50 por ciento y un seguro de daños que cubre el valor comercial del inmueble, así como una cobertura de desempleo de hasta nueve meses. El plazo del crédito es fijo a 10, 15, 20 y 25 años, y está diseñado para viviendas valuadas entre 220 mil y 3 millones 900 mil pesos.