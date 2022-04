De la redacción

No es definitivo, pero América se metió a zona de clasificación directa a la liguilla al vencer 2-0 a domicilio a Tigres, en la penúltima fecha del torneo Clausura 2022.

Tigres ya tenía el boleto asegurado con sus 32 puntos, lo único en mente era la posibilidad de pelear el liderato y tener una mejor posición en las llaves. A las Águilas, en zona de repechaje con 22 unidades, la victoria las ascendería hasta el pase seguro, pues quedaría en 25, como hizo al final. Lo que estaba en juego eran realidades dispares.

Antes de empezar el partido, el arquero Nahuel Guzmán salió a calentar con una camiseta negra con un moño morado y el mensaje Justicia en solidaridad por la trágica desaparición y muerte de Debanhi Escobar en Monterrey.

América no desperdició el tiempo, pues en la penúltima fecha es el bien más preciado. Había que salir a buscar el partido ante unos Tigres menos presionados y con la posibilidad de pensar su partido sin ansiedades y con la cabeza fría.

Carlos González cabeceó al arco, pero Ochoa manoteó oportuno para salvar su portería. Fallarlo debió doler más, pues casi de inmediato América no perdonó al 35. Diego Valdés se metió al área con cierta insolencia y facilitado por la anuencia de la zaga universitaria. El disparo cruzado fue imparable para Nahuel.

Poco después Las Águilas estaban otra vez tocando la puerta. Un tiro de castigo que cobró Diego Valdés y que colocó a un costado fue anulado por el árbitro Fernando Hernández. Durante un momento hubo confusión, no se sabía si era por una falta o porque no había silbado para indicar que podía ejecutar el disparo. El cobro se repitió, pero esta vez ya no logró mandarla a las redes.