unca hizo política. Fue llevado por la derecha a la presidencia como antídoto contra el Partido de los Trabajadores (PT), como instrumento del antipetismo.

La política es el arte de unir, de sumar, a través de la persuasión. Requiere diálogo, argumentación, compartir.

Un miliciano no actúa así. Él manda y sus correligionarios no necesitan ser convencidos. Ellos obedecen. Actúa en la presidencia como jefe de milicia. ¿Qué pasa? Que no hace falta que discuta. Que tiene adeptos que obedecen y actúan desde allí.

La derecha apoyaría a cualquiera que pudiera impedir que el PT volviera al gobierno. En las encuestas, él era el de mejor posición, mientras que los demás, incluido Alckmin, estaban en el rango del 5 por ciento.

Asumió y nombró a los subalternos, incluido el personal militar que estaba dispuesto a estar en el gobierno. Además de compartir responsabilidades con sus hijos. Se constituyó así una milicia en la presidencia de la República de Brasil.

Cuando uno de los diputados vinculados directamente al presidente del país es acusado y condenado por amenazas proferidas al mismo Tribunal Supremo Electoral, el mandatario decreta un indulto para suspender la condena, en una acción arbitraria y autoritaria, iné-dita y sorpresiva.

El primer trascendido es la barbarie de que la institucionalidad permita algo así, aunque llegue a ser detenido por el Poder Judicial. Pero los presidentes de la Cámara y del Senado ya se han pronunciado a favor del decreto, preocupados por proteger a los parlamentarios que puedan ser víctimas de procesos y condenas similares y de ellos mismos.

Intensifica los conflictos con el Supremo Tribunal Federal, en vísperas de la campaña electoral, en los que reitera las acusaciones contra las urnas electrónicas y reitera la posibilidad de que no reconozca los resultados electorales. La situación de crisis institucional abierta está en marcha. La voluntad del presidente de confrontar abiertamente al Supremo Tribunal de Justicia y a la institucionalidad.

Si salen los resultados electorales y afirma que en tal o cual lugar habría habido irregularidades –mentir, como siempre lo ha hecho, con total impunidad–, diría que no vale la pena aceptar el resultado y no entregará sobre la presidencia electoral. Retomará la actitud de Donald Trump, llamando a sus seguidores a resistir y eventualmente apoyándolo para que no abandone el Palacio do Planalto.