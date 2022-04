U

n grupo de académicos envió el pasado miércoles un desplegado al diario La Crónica, donde expresaban preocupación por las potenciales consecuencias negativas del nuevo Marco Curricular 2022 promovido por la SEP que, aseguran, contempla también un reordenamiento completo de la actividad educativa . Según expusieron, la propuesta curricular estaría dejando de lado la educación moderna (sic) actual –centrada en el alumno – para dar paso a una educación ideologizada centrada en la comunidad. Lo anterior traería consecuencias funestas: el abandono de los fines nacionales de la educación, la atomización del sistema educativo y la renuncia a la calidad educativa y a la evaluación al menos tal y como la conocemos . La intervención mencionada resulta importante porque pone en el centro un tema que, por sus implicaciones en la educación y el futuro del país, no ha generado el interés que merece. No obstante, el enfoque mediante el cual se aborda la temática resulta cuestionable, dada la cantidad de imprecisiones expresadas respecto a la iniciativa oficial. Tal parece que en lugar de debatir desde la honestidad intelectual, los abajo firmantes optaron por construir un hombre de paja y lanzarle argumentos críticos que terminaron dando forma a una diatriba de cariz conservador. Tal rechazo a la propuesta curricular no radica en el diagnóstico del estado actual del sistema educativo, la estructura de los programas o el sentido de las fases, sino, esencialmente, en el conjunto de valores no individualistas , que subyacen dicho programa, en los cuales reside la ideologización de la propuesta educativa de la 4T.

Mencionar que una propuesta educativa es ideológica no debería generar demasiada polémica porque comúnmente la educación es un proceso político en el cual coexisten y se contraponen visiones del mundo y nociones axiológicas. Esta condición política en educación se expresa en los planes y programas, en los esquemas de carrera del profesorado, en los modelos de gobernanza del sistema y en la propia práctica docente, mediante el currículum oculto e incluso en los supuestos conceptuales de las políticas basadas en evidencia . En todas las instancias, los sujetos –desde los maestros frente a grupo hasta las autoridades educativas– producen y viven distintas concepciones ideológicas.

Sí. La propuesta de la 4T es ideológica, como toda propuesta educativa. Cabe preguntarse si quienes suscribieron el desplegado referido creen que las reformas curriculares previas no lo han sido. O acaso ¿consideran determinada ideología en educación más pertinente que otra? Y si es así ¿por qué no hacen explícitos los principios de su preferencia?