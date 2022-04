A

lguna vez le leí a André Glucksmann que sólo había dos tipos de democracias: las deportivas, como la estadunidense, y las de divorcio conyugal de los franceses. En una gana quien resiste, aunque para ello deba tomar esteroides anabólicos, y en la otra una parte es eliminada como Luis XVI y María Antonieta. Ahora que la oposición a la 4T se ha conformado en el bloque que exigían los abajofirmantes del desplegado de julio de 2020, Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia, me pregunto qué democracia tiene en mente la vieja inteligentsia prianista.

Un primer dato a tomar en cuenta es que llamaron a no votar en la revocación de mandato y, con ello, quisieron contabilizar la abstención como fuerza propia. Ver en la nada tu solidez no es posible, así seas el monje tibetano más ducho. La abstención no constituye ninguna mayoría porque, además de un número, no existe en su marasmo ni intención política ni existencia social. Es renuncia y abandono de lo público, que no alcanza ni siquiera a tener interpretación. Computarla a tu favor es pensar que Dios te toma fotografías cuando el cielo relampaguea. El segundo indicio es el orgullo que sus diputados sienten por no representar a ciudadano alguno. Lo digo por la diputada del PRI, antes encargada de la relación con medios estatales de las giras de Enrique Peña Nieto, que salió a burlarse de quienes se manifestaban hace unos días para exigir que se aprobara la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Llamó a los ciudadanos acarreados y se carcajeó como bruja de cuento infantil. Luego, ya en el salón de sesiones, el martes siguiente, presumió: “Yo no tengo que ir a buscar votos. Soy pluri”. Se refería a que su cargo le viene de la burocracia de su partido, del lugar de la lista en que la inscribieron y no de tener que lidiar con acarreados .

Este desdén por los representados fue teatralizado por las diputadas Margarita Zavala y Edna Díaz Acevedo, del PAN y el PRD, que no se excusaron de participar en la votación de la reforma eléctrica a pesar de haber recibido dinero de Iberdrola y, en el otro caso, haber sentado en una curul a un cabildero de la empresa italiana Enel. Ambas adujeron violencia de género . A pesar de que los demás diputados de oposición hablaron de la ciudadanía que los respaldaba, lo que queda claro es que se conciben como externos a ella, a sus demandas, mandatos y exigencias.

Es curioso que acepten abiertamente venir de listas de burocracias de partido y que no les dé vergüenza presentar propuestas energéticas que se redactan en consejos de administración de otros países y, al mismo tiempo, sostengan que su voto es en plena libertad, ya no se diga de las presiones del dinero, sino del mundo. Una inocencia previa a todo lo mundano, un voto que brota del interior, de una conciencia ajena a lo político, inspirada, que se representa a sí misma. Pero se refirieron, no importa, a los ciudadanos como ente que no estaba ni afuera de la Cámara de Diputados ni en las votaciones de la revocación de mandato. ¿Dónde está esa ciudadanía que sólo es una invocación y no existe, como normalmente sucede, en el ejercicio mismo de derechos políticos?