Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2022, p. 7

Veracruz, Ver., Los amparos contra la construcción del Tren Maya son promovidos por grupos ajenos a los pobladores de la zona, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo de manifestar disposición para recibir el lunes a los promotores de la campaña mediática contra la megaobra.

En cuanto al resultado de una negociación con la empresa Calica-Vulcan, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó al mandatario en la conferencia de prensa matutina que el gobierno autoriza la reactivación del movimiento en esa zona de la Riviera Maya, entregada para su explotación desde hace más de 20 años al corporativo de capital estadunidense, pero sólo para convertirlo en centro recreativo, incluido un puerto para cruceros.

Los empresarios solicitaron la instalación de una parada del Tren Maya en el lugar y, en tal caso, donarían el material extraído recientemente, pero de no concretarse, los directivos podrían exportar la piedra caliza, pues ya obtuvieron la autorización.

Previamente se le preguntó al presidente López Obrador si su gobierno no incurría en desacato frente a la suspensión otorgada para detener los trabajos del tramo 5 sur del Tren Maya.

No , respondió, no estamos en desacato. Estamos respetando la decisión de los jueces, nada más atendiendo jurídicamente el asunto, aportando información .

Brincar obstáculos

Señaló que su gobierno ya está acostumbrado a brincar obstáculos como éste, de los amparos presentados por sus adversarios, como Claudio X. González y el ex ministro Cossío, muy conservador y muy hipócrita. Y ahora es lo mismo .

“¿No se les hace raro que no haya amparos de los ejidatarios, de los propietarios, sino el amparo es de supuestos –porque no me consta– ambientalistas que de repente surgen? Al día siguiente de que inauguramos el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles sale la campaña de los artistas. Al día siguiente, de pura casualidad”.