Detalló que junto con los titulares de Hacienda, la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el secretario de Gobernación encabezará el diálogo para acordar una salida donde ya no se siga perjudicando a la hacienda pública, que no se siga sobajando a la CFE, que se respete la ley y que ustedes sean atendidos para darles opciones, por ejemplo, tiempo, que se pueda suscribir un acuerdo para que gradualmente se vaya cumpliendo con el nuevo marco jurídico .

Por la mañana, en su conferencia de prensa, apuntó: Tomamos la decisión de esperar y no iniciar demandas penales , pero les informarán que ya es ilegal esto .

Ni modo que iniciemos los procesos judiciales. No, vamos a dialogar, a buscar las opciones, qué alternativas tenemos, y eso es lo que vamos a hacer en este asunto, como lo hicimos en el caso de los gasoductos y como lo vamos a hacer en todo , aseveró ayer frente a empresarios estadunidenses y canadienses con quienes se reunió en Veracruz.

A la vez, criticó que intelectuales llamen, por ejemplo, a quemar morenistas y ahora encabecen una campaña contra el odio supuestamente dirigido contra los opositores, que rechazaron la reforma en la materia.

Hacen esta campaña porque como se está señalando que partidos del bloque conservador están en contra de los intereses nacionales y actuaron como traidores apoyando a empresas extranjeras, los legisladores, que es la verdad, ahora como buenos conservadores, que tienen como doctrina la hipocresía, ya se sienten acosados .

Afirmó que de igual forma hay otra campaña de opositores con la que argumentan que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a un mes de su inauguración, no se usa, pero defendió que es un proceso. No se está pensando que se inicia una obra o se empieza un servicio y ya al 100 en operación; en ningún caso, o sea, lleva tiempo. Además, no queremos imponer nada, queremos convencer, estamos convenciendo a las líneas para que vayan pasándose al AIFA ante la saturación del aeropuerto capitalino.

Incluso recordó que la refinería de Salina Cruz, construida hace 40 años, arrancó operaciones seis meses después de su inauguración.

También adelantó que el 1º de mayo encabezará una ceremonia por el Día del Trabajo en la refinería de Dos Bocas.

(Con información de Fabiola Martínez)