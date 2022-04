Raúl Robledo y Leopoldo Ramos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2022, p. 4

Miles de personas, en su mayoría mujeres, marcharon la tarde de este viernes hacia a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, en protesta por la desaparición de jóvenes, entre ellas Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

El nuevo Nuevo León es feminicida , No fue accidente, fue feminicidio , Fuera Fasci y Fuera Gustavo , fueron las consignas que lanzaron integrantes de colectivos y participantes que se unieron a la protesta, la cual fue convocada en redes sociales.

La manifestación inició en el cruce de la calle San Luis y la avenida Morones Prieto, en Monterrey, enfiló hacia el oriente y bloqueó carriles centrales y de alta velocidad hasta llegar a la avenida Félix U. Gómez, donde siguió al norte para tomar la avenida Constitución hacia el poniente.

Durante la caminata, integrantes de colectivos lanzaron consignas como En Nuevolandia no hay culpables , Justicia para Debanhi , Soy el grito de las que ya no están , No fue accidente, fue homicidio .

Antes de llegar a las capillas del Carmen, en avenida Constitución, donde se velaría el cuerpo de Debanhi, algunas mujeres realizaron pintas.

El contingente también exigió la renuncia de Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública estatal y del fiscal general de Justicia, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

Después, el grupo se concentró afuera de la fiscalía, donde repentinamente un grupo de mujeres encapuchadas irrumpió y pateó las puertas del inmueble, además de realizar pintas como protesta.