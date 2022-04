S

i cuando estaban a la vista los gobernantes no los veían, es obvio que al desaparecer menos los vean. ¿Quién se roba a los niños y a las niñas? ¿Para qué se los roban?

México es uno de los principales proveedores de niños y niñas para la prostitución y la pornografía internacionales. La Fundación Fredoom asegura que en todo el país desaparecen diariamente 57 menores, 21 mil por año. Gran parte de ellos son destinados a la trata sexual y serán violados un promedio de 15 veces al día .

La mayoría de las víctimas pertenecen a sectores pobres: son las hijas y los hijos de ese pueblo creyente y esperanzado. Los datos son atroces y la casi absoluta impunidad es un horror. En los últimos tres años han aumentado las desapariciones forzadas y la impunidad. La niñez y los adolescentes están siendo víctimas de una guerra sin nombre, que quedará registrada en la historia de estos años de dolor y muerte.

Por la cantidad de desaparecidos, por la frecuencia diaria en que los matan o secuestran, y por las edades de las víctimas, es evidente que hay una red delictiva con su propio modus operandi. No hay tiempo que perder -no solo por las recomendaciones de la ONU-, sino para que no se nos caiga la cara de vergüenza, para tener el alma en paz y el corazón en su lugar. Es urgente identificar esa red, intervenirla y destruir su rutina fatal que nos coloca entre los países de más bajo desarrollo mental y moral.