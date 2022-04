Rescribamos la historia libre de violencia contra la mujer

A

tendiendo al contexto mediático, en torno al feminicidio de Debanhi Escobar, deberíamos rescribir los versos de Neruda:

“[...] y va enredando en su camino

el mal dolor, el agrio sino

y desnudando la raigambre

de las mujeres que lucharon

y que cayeron

y pecaron

y murieron

bajo los látigos del hambre [hombre]”.

Deberíamos rescribir la historia de la humanidad: libre de violencia contra las mujeres. Arduo es el trabajo para erradicar toda forma de violencia, desde el núcleo familiar, la escuela o la Iglesia (sea cual sea su credo). No concibo cómo es que el hombre llegue a cometer este tipo de crimen contra la madre o contra la hermana, porque si como dice Borges, todos los hombres son un solo hombre, también todas las mujeres son una sola mujer, y merecen nuestro respeto, dignidad, amor, justicia social, laboral y económica.

Valdría la pena preguntarnos ¿y si Dios fuera mujer?

Rodrigo Carreño L.

Piden clemencia para la mexicoestadunidense Melissa Lucio

La ejecución de la mexicoestadunidense Melissa Lucio en la cárcel de Hunstville, Texas, está fijada para el 27 de abril. El gobernador Gregg Abbott no ha dado muestra de clemencia, a pesar de múltiples llamados, inclusive de congresistas republicanos.

Instamos a la Junta de Perdones del Condado de Cameron suspenda de inmediato la ejecución ante las irregularidades en el debido proceso de esta madre de 14 hijos.

Aquí se puede ver su su dolorosa historia. https://www.youtube.com/watch?v=4_GJf0cXU24

Alfredo López Durán, Frente Democrático Dallas; Beto O. Rourke; precandidato demócrata en El Paso; Verónica Neave, representante estatal; Verónica Escobar (D), representante federal; David Maciel, activista, San Diego; María García, activista, Pilsen/ Chicago. Para coordinar actos en México y Estados Unidos, comunicarse a Federación de Morelenses en Las Vegas (702) 813-8345

El litio, estratégico ¿y el oro y la plata?

El litio y el petróleo se encuentran en el subsuelo de México y su explotación es estratégica y me parece correcto que estén en manos del gobierno en beneficio del país.

En el subsuelo también hay oro, plata, zinc y otros metales que por su valor también son estratégicos y su explotación debería estar en manos del Estado, en beneficio de México y no de unos cuantos que han amasado grandes fortunas.

Pd: Sólo de pensarlo a algunos les da retortijón.

Raúl Rodríguez Martínez

Por un debate de altura con la oposición

Como militante activo, hago un llamado a mis compañeras y compañeros de Morena, a construir un debate más elevado con la oposición, sin caer en las acciones violentas como las que tuvieron lugar el miércoles pasado en uno de los foros organizados en San Lázaro por la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados.

Tenemos la razón de nuestro lado; luchemos pacíficamente por la revolución de las conciencias.

Ari Muñoz

Denuncia maltrato en el transporte foráneo de pasajeros