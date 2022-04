Después de la ceremonia religiosa y durante la celebración del memorial junto a la escultura Estela contra el olvido, en el jardín del barrio de Analco, Ruiz Chávez criticó que el gobierno emitiera ayer una ficha informativa en la que dice que todo está resuelto, lo que no es así .

Abril en la memoria

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hizo un pronunciamiento en el cual afirmó que el Estado mexicano en su conjunto tiene una deuda histórica con las víctimas de las explosiones.

Como parte de las actividades del 30 aniversario de la tragedia, por la mañana en el auditorio del Iteso y más tarde en el jardín del barrio de Analco, el más afectado por ese acontecimiento, también fue presentado el libro Abril en la memoria.., una compilación de imágenes y testimonios coordinada por Jorge Verástegui y patrocinada por la fundación Heinrich Böll,.

En el Iteso, Rosa Flores, miembro de la asociación 22 de Abril, recordó que hace 30 años salió de su casa, en el sector Reforma, acompañada de sus dos hijos. Cargaba al más pequeño, de cinco meses, cuando sin saber por qué ni cómo, todo explotó a su alrededor; el bebé salió volando de sus brazos y luego fue encontrado casi ileso en la azotea de una casa de dos pisos.

En tanto, su hija quedó bajo los escombros, salvada también de milagro por una losa de concreto y un ropero que hicieron la V invertida que sirvió de protección.

Sergio Gómez, quien vivía en la calle Gante, el corazón de la tragedia, y en ese entonces tenía 25 años, dijo que 10 días antes de los estallidos llamó a los bomberos para reportar el fuerte olor a hidrocarburo que salía de las coladeras, pero lo ignoraron.

¿Por qué Trinidad López, titular de Bomberos no nos evacuó? 30 años después no hay un responsable, no hay un culpable. Ésa es una medida del tamaño de la impunidad mexicana .