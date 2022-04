El procesamiento de los 11 lugares todavía no concluye. Trujillo Cuevas precisó que en lo que va de este año se han descubierto 21 fosas clandestinas en Jalisco, la mayoría localizadas por las brigadas de búsqueda.

Flores Armenta sigue en la búsqueda de sus dos hijos: Marco y Alejandro, ambos víctimas de desaparición forzada en Sonora y Sinaloa, respectivamente.

Cecilia relató que a las 18 horas de este jueves, dos sujetos intentaron ingresar por la fuerza al departamento por la puerta principal y trasera.

No pudieron accesar, pero forzaron al mismo tiempo las cerraduras de dos puertas, las autoridades deben tener evidencias, es un refugio muy bien protegido, la verdad no me explico cómo pudo pasar esto, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tiene que tomar cartas en el asunto , expuso Flores Armenta.

En entrevista para La Jornada, la buscadora relató que mientras forzaban la puerta con violencia, gritó y activó el botón de alerta; la policía capitalina tardó 10 minutos en llegar.

Identifican cuerpo de joven en Apatzingán

En el municipio de Apatzingán, Michoacán, fue identificado el cuerpo de Naomi M, encontrado en un basurero el pasado 20 de abril.

En lo que va de este año, 86 mujeres han sido ultimadas y al menos 40 han desaparecido en la entidad.