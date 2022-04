Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 23 de abril de 2022, p. a10

Miguel Herrera, técnico de Tigres, cree que las distancias entre el América y su equipo se acortaron; incluso, se atreve a asegurar que los resultados y campeonatos recientes de los felinos han volteado los papeles para las Águilas. Nosotros hemos hecho bien las cosas, por eso nos consideran su parámetro , señala sin importar su pasado americanista ni las cuatro victorias consecutivas que ha conseguido su colega Fernando Ortiz, desde el cese de Santiago Solari.

El escenario de esta noche en el Volcán es alentador para los felinos, porque con un triunfo y una derrota del Pachuca (ante el Monterrey) podrían recuperar el liderato de la Liga Mx. Herrera, sin embargo, advierte la trascendencia de su rival y el momento anímico por el que pasan varios de sus jugadores.

No podemos dejar de decir que el América es un equipo importante. Renovaron sus ideas con el cambio de técnico y despertaron. Richard Sánchez no jugaba y ahora hace goles; (Federico) Viñas, que no salía de la banca, ya es titular indiscutible. Son situaciones que pasan por la confianza , señaló.

Tras perder ante el Necaxa, Herrera fue sancionado por su directiva tras cuestionar al VAR.

En tanto, en el campamento del América, los jugadores no hacen caso a lo que ocurre del lado de los felinos. Ni siquiera cuando se tra-ta del Piojo. La principal preocupación de las Águilas, según el zaguero español Jorge Meré, es demostrar que su equipo no le teme a ningún rival ni necesita parámetros para medir sus alcances