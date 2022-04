La dirigente sindical, a quien en un principio se le negó el ingreso a la planta como observadora, denunció que en las instalaciones había delegados del Siamarm comprando votos , aunque por la tarde, dijo, la jornada se desarrolló tranquila .

Compraron credenciales de elector de los trabajadores acreditados en el padrón, para que otras personas votaran en su lugar, a favor del sindicato de Lara , explicó Prieto Terrazas.

Por su parte, Lara Bazaldua, acusó a la diputada federal de Morena de manipular con mentiras a los trabajadores sirviendo a intereses extranjeros.

Me queda claro que ella es una máscara, es un títere de los sindicatos estadunidenses que quieren tener el control de las plantas en la frontera, pero es donde yo les digo: ¿si tanto quieren al trabajador por qué no empiezan por ofrecerles pagar cinco dólares la hora, eso sería un buen comienzo, no? .

El proceso inició a las 10:00 horas y concluirá mañana a las 21 horas con el conteo de votos por parte de los trabajadores que decidirán de forma secreta a qué organismo sindical quieren pertenecer en los próximos dos años. La consulta está supervisada por el Centro Federal Laboral y por observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El sindicato que obtenga el apoyo mayoritario de los obreros recibirá la constancia de representatividad, documento indispensable para solicitar a la compañía la firma de un nuevo CCT.