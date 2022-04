Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 22 de abril de 2022, p. 8

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hizo públicos ayer los proyectos de resolución relacionados con los recursos de impugnación del ejercicio de revocación de mandato, en los que se propone calificarlos como improcedentes ya que el proceso carece de efectos jurídicos al no haberse logrado el porcentaje de participación ciudadana exigido jurídicamente para que sea válido. No obstante, plantea dar vista y vincular a diversas autoridades para que investiguen y, en su caso, sancionen las conductas denunciadas.

Indica que los recursos presentados por PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y Morena, entre los que se reclamaban presuntos actos irregulares que, para algunos partidos implicaba la invalidez de la consulta, el recuento de la votación de diversas casillas y la nulidad de otras, se considera que son inviables porque la revocación de mandato no tiene efectos jurídicos al no haberse alcanzado la participación de al menos 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

Sin embargo, se propone enviar a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), la Sala Regional Especializada del TEPJF y la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales las constancias de los expedientes para que investiguen y, en su caso, sancionen los hechos señalados.