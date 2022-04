Al respecto, la ex funcionaria escribió en su cuenta de Twitter que hoy, el noveno tribunal colegiado en materia de amparo confirma mi confianza en el Poder Judicial. Por unanimidad me dieron la razón de que el fiscal Gertz violó mi presunción de inocencia y mi debido proceso. Un triunfo más frente a la injusticia, un paso más hacia la libertad .

El noveno tribunal colegiado de circuito en materia penal de la Ciudad de México confirmó que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, violó el debido proceso de la ex funcionaria Rosario Robles Berlanga, al emitir opiniones sin fundamento jurídico, que atentan contra la presunción de inocencia de la quejosa .

En agosto de 2020, durante una videoconferencia con académicos de El Colegio de México, Gertz Manero explicó que el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin recibía un trato diferente al de la ex jefa del Gobierno capitalino, porque el primero aceptaba los cargos, estaba cooperando y ofreciendo pruebas, y en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones en su contra.

Por ello, en mayo de 2021 se interpuso la demanda de garantías ante el juzgado decimoquinto de distrito de amparo quien lo aceptó a trámite, pero después declinó competencia y turnó el caso al juzgado tercero.

Robles permanece presa en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019 por presunto ejercicio indebido del servicio público con un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos, por lo cual se solicita una pena de 21 años de prisión.