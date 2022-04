Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Viernes 22 de abril de 2022, p. 5

En 2021, México se convirtió en el tercer país del mundo en recibir la mayor cantidad de solicitudes de asilo –al registrar una cifra histórica de 131 mil 414 peticiones–, sólo después de Estados Unidos y de Alemania, reportó la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Al ritmo que ha iniciado este año, nuestro país podría cerrar con números aun mayores, pues en el primer trimestre de 2022 se reportó un crecimiento de 31 por ciento en este tipo de peticiones en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Ayer, el Acnur presentó su Informe de resultados 2021. Protección y soluciones en pandemia, en el que da cuenta que México enfrenta tres presiones simultáneas en materia de asilo, migración, desplazamiento y protección humanitaria.

Giovanni Lepri, representante del Acnur en México, explicó que esta triple presión se da de norte a sur –con las miles de personas expulsadas por diversas políticas antimigratorias de Estados Unidos–, de sur a norte –las dinámicas transfronterizas de personas que escapan de sus naciones y pasan por México ya sea para ir más al norte o para permanecer aquí– y el desplazamiento forzado interno.

México es un país muy grande y con mucha capacidad, pero ¿cómo puede hacer frente a estas tres presiones simultáneas? Es uno de los desafíos mirando más adelante.