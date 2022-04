Nuestros adversarios se quejaban de cómo íbamos a cancelar un grupo que se dedicaba a enfrentar a la delincuencia, como si nosotros no estuviésemos haciendo nada o fuésemos cómplices, paleros, chalanes. No, les falta información, eso se hizo hace como un año. Y se demostró que ese grupo estaba infiltrado por la delincuencia, que inclusive uno de sus jefes está siendo juzgado en Estados Unidos.

Reprochó a sus críticos, los internacionalistas, expertos, comunicadores quienes no investigan nada, nada más atacan , porque la relación con Estados Unidos “es buena, pero con respeto. Ya no es el tiempo en que estaba (Felipe) Calderón y (Arturo) Sarukhán de embajador, y entraban y metían hasta armas, ya no es el tiempo de los operativos esos, como el Rápido y furioso, ya no. Ese es un expediente abierto”.

Así, recurrió al pasado reciente para ilustrar la intromisión de agentes estadunidenses: “Me llama mucho la atención de que haya tanta simpatía en ciertos medios de información, no en todos, con las agencias extranjeras. Yo recuerdo que cuando detuvieron y perdió la vida uno de los (Arturo) Beltrán Leyva, en Cuernavaca ¿no?, profanaron el cuerpo, le pusieron dólares encima.

Y ellos mandaban, porque se les permitió, que ese es otro asunto pendiente que Calderón debe explicar, por qué permitió que instituciones del Estado mexicano se pusieran al servicio de agencias extranjeras. Sobre este tema, ya tiene tiempo que se tomó la decisión de deshacer este grupo.

–¿Están investigando al resto del grupo, Presidente?

–No sé, no, no, no tengo la información. Nosotros decidimos que se suspendiera eso.

Al preguntarle sobre el número de agentes extranjeros en México, o las oficinas de esas agencias, el mandatario manifestó ser muy responsable, pues la información la tienen sus funcionarios cercanos como los titulares de Relaciones Exteriores, Sedena y Marina.