Entre los asiduos a foros de rock, todo ello ha lucido como algo lejano, hasta que la violencia al fin les alcanzó, ya no como hechos tras bambalinas, sino en plena actuación de un grupo, en un foro lleno de público. Según testimonios en redes (https://bit.ly/3v2YKBZ), escritos y en video, el domingo 17 de abril, en Terraza Franciscana (Jesús María 42, Centro), local que empezaba a ganar fama como buena opción para tocar, en un cartel que incluía a las bandas Melodycans y Maskatesta, se registraron detonaciones de arma de fuego a medio show de los primeros (https://bit.ly/37t9Ebr); testigos relatan que personas encapuchadas y armadas iniciaron la gresca. Algunos dicen que era personal de seguridad, pero no es posible afirmarlo (https://bit.ly/3rIe2Km). Mientras el público corría a guarecerse y no podía salir ágilmente (registran área estrecha para evacuar), afuera del recinto dos integrantes de Maskatesta fueron brutalmente golpeados; uno de ellos, el cantante Israel Villanueva Cábula, sigue hospitalizado, pero ya está fuera de peligro (https://bit.ly/3xLAyWy). Los músicos no han querido dar más detalles, por motivos de seguridad. A raíz del hecho, muchos músicos empezaron a denunciar actos anómalos previos en el foro (acá, videos donde se oyen las detonaciones; donde se observa a los encapuchados armados y a los músicos lastimados: https://bit.ly/3JXW5hj, imágenes: https://bit.ly/3rJbvzs). El foro se deslinda y señala como ajeno, lo suscitado (https://bit.ly/3rEokuP).

Más allá de pretender señalar a posibles perpetradores, pues ello le compete a las autoridades (investigar, ofrecer pruebas y demás procedimientos), sirva este botón de muestra para fotografiar con dolor una punta más del iceberg que amenaza la tranquilidad, integridad y seguridad de quienes asistimos pacíficamente a escuchar y apoyar a nuestras bandas locales, ya de por sí bastante amedrentadas por promotores, crisis económica y pandemia, esperando que esto no escale mucho más.

