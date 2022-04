V

otaron a favor de la simulación y la ilegalidad; lo hicieron para proteger los intereses de consorcios privados –especialmente extranjeros, con los fondos buitres que los dominan– y contra la soberanía nacional; avalaron el saqueo –con cargo al erario– que beneficia a la minoría rapaz; se pronunciaron por la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad para que el servicio público se convierta en negocio particular. Eso y mucho más, pero los diputados entreguistas se retuercen cuando públicamente los exhiben como lo que son: traidores a la patria.

Como bien apunta el presidente López Obrador, a las cosas hay que llamarlas por su nombre; basta de hipocresía, de acuerdos en lo oscurito, en las élites y que la gente no sepa, cuando se trata del bienestar del pueblo, cuando son decisiones que pueden afectar a todos; son representantes populares, entonces ¿por qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron?; si defender a Iberdrola o a las empresas extranjeras en contra de los mexicanos no es traición, que me digan qué es .

Lo que sucede, dijo Andrés Manuel, “es que quienes se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear o estaban muy a gusto con el régimen de corrupción y de privilegios, ahora están molestos, están inconformes y pues traen una campaña en contra de nosotros. Ah, pero que no se rasguen las vestiduras diciendo ‘no quiero que me digan que soy traidor, cuando consciente o inconscientemente ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y dañar a millones de consumidores mexicanos’, porque votaron consciente o inconscientemente a favor de Iberdrola, y pregunten a los españoles cómo les va con Iberdrola”.