E

l pasado domingo, los diputados de los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD y MC lograron detener la iniciatia de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. La votación fue 275 votos en favor, 223 en contra y cero abstenciones. La reforma buscaba que la Comisión Federal de Electricidad gestionara un mayor porcentaje de la energía del país, en lugar de empresas privadas y extranjeras. El Presidente catalogó este hecho como traición a la patria . Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 1,230 personas; en Twitter, 251; en El Foro México, 514, y en Facebook, 465. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la columna Dinero .

Twitter

Si bien Morena está actualmente en un área muy gris, no hay manera por ahora de que los partidos opositores representen al pueblo.

@Helladyo / Ciudad de México

Se notó que esos partidos opositores a Morena, PT y PV están contra la comunidad, pese a lo que ocurre en España, Italia y otros países en Europa.

@quintero1 / Mexicali

Esta coalición (Morena-Verde-PT) busca el bienestar de las familias mexicanas, sobre todo las de clase media y baja. La coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) sólo busca seguir con sus prebendas y hacer nuevamente que existan los moches. Los políticos de PRI, PAN, PRD y sus aliados no han entendido que ser servidor público es trabajar en favor de los ciudadanos y no de los intereses privados, pero nos vemos en las próximas elecciones, ahí verán el repudio de la gente.

@OMARGARCIAR / CDMX

No podemos seguir confiando en los diputados del PRI, PAN, PRD y MC. A pesar de que el pueblo mexicano claramente les expresó cuál era su deseo, estos diputados vendepatrias hicieron lo que a sus bolsillos les convino. Se olvidaron por completo que el pueblo los llevó al encargo que tienen, no fueron las empresas corruptas. Ahora bien, se les olvida que son servidores públicos por tanto están para servir al pueblo, no a intereses extranjeros.