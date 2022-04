Ap

Viernes 22 de abril de 2022

Nueva York. El cofundador del proyecto We build the wall para recaudar dinero con el fin de construir el muro en la frontera con México se declaró culpable ayer de los cargos en su contra, en un caso que llegó a incluir a Steve Bannon, asesor del ex presidente Donald Trump.

Brian Kolfage admitió haberse beneficiado personalmente de miles de dólares a pesar de prometer que todas las donaciones se destinarían a la referida edificación. Llegó a un acuerdo con la fiscalía un mes antes del juicio en un caso que tuvo un inicio dramático en agosto de 2020, cuando Bannon fue arrestado en de un lujoso yate frente a la costa de Connecticut con base en las acusaciones de que él y tres personas más estafaron a donantes.

Trump indultó a Bannon poco antes de que dejara la presidencia el año pasado. El ex asesor se había declarado inocente de los cargos de recibir más de un millón de dólares, usando parte del dinero para hacer pagos en secreto a Kolfage, un veterano de la Fuerza Aérea de 39 años que perdió ambas piernas en un ataque con morteros en Irak.

El financiero coacusado, Andrew Badolaty, de 57 años, también se declaró culpable durante la misma audiencia efectuada a distancia ante la jueza de distrito Analisa Torres, de Manhattan, por lo que solamente uno de los cuatro imputados iniciales podría ir ante el jurado en mayo.