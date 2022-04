EU quiere controlar todo

Entrevistado por el sitio de internet La Comuna, Polat explicó lo que ocurrió: En la aduana me pararon, me pidieron pasaporte, cédula. Me tuvieron esperando y después viene una persona de Migración me da un formulario de dos páginas que son regulares para quienes entran en México. Luego pidió las invitaciones, les sacaron fotos y se fue .

Dijo que en el AICM en el cuarto al que lo enviaron había colombianos, brasileños y otros migrantes que querían ir a Estados Unidos y no los dejaban partir hacia ese destino. Todos fueron incomunicados y, en su caso, no fue informado de los motivos de su deportación y sólo fue enviado a Brasil.