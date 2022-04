McKayla Maroney, miembro del equipo ganador de la medalla de oro olímpica en Londres 2012, dijo al comité judicial del Senado en septiembre que pasó tres horas al teléfono con el FBI en 2015 detallando su historia, pero que la oficina no documentó la conversación durante un año y medio y tergiversó sus dichos.

Este es el mayor fracaso de las fuerzas del orden en la historia del mundo en lo que respecta a la protección de los niños, y debe haber una responsabilidad institucional para asegurarse de que esto no vuelva a suceder , dijo el aboga-do Jamie White.

Detroit. Unas 13 víctimas de abusos sexuales de Larry Nassar reclamaron 130 millones de dólares al FBI por las acusaciones de que la oficina no investigó adecuadamente al ex médico de USA Gymnastics permitiendo más casos de agresión, informaron ayer sus abogados.

Los abogados de las 13 personas dijeron que los reclamos podrían ser un precursor de una demanda civil y que el FBI tiene seis meses para responder.

Nadie debería haber sido agredido después del verano de 2015, porque el FBI debió hacer su trabajo , dijo Grace French, víctima de Nassar y fundadora del gru-po de defensa The Army of Survivors. Saber que ese organismo podría haber ayudado a evitar este trauma me repugna .

El director del FBI, Christopher Wray, ha dicho que está profunda y sumamente arrepentido por los retrasos en el enjuiciamiento de Nassar y el dolor que causó.

En otro caso de abuso en el deporte, la ex tenista profesional Pam Shriver, ahora comentarista de televisión, reveló que tuvo una relación inapropiada y dañina con mi entrenador mucho mayor , la cual comenzó cuando ella tenía 17 años y él 50.

En un relato en primera persona, publicado por el periódico británico The Telegraph, Shriver describió un viaje doloroso y emocional que incluyó lo que ella escribe fue una relación con el entrenador Don Candy durante poco más de cinco años.

Todavía tengo sentimientos encontrados sobre Don. Sí, él y yo nos involucramos en una aventura larga e inapropiada. Sí, estaba engañando a su esposa. Pero había mucho en él que era honesto y auténtico. Y yo lo amaba , señaló. Aun así, él era el adulto aquí. Debería haber sido una persona de confianza .