Sus formas vienen del dibujo y están estructuradas como trazos, aunque no se considera dibujante.

Para el pintor Alberto Castro Leñero (Ciudad de México, 1951) hubo un decaimiento del aura del arte durante la pandemia y la subsecuente crisis económica; no obstante, se congratula de que el ambiente artístico se mueve de nuevo.

–¿Qué representa el dibujo en la obra de Castro Leñero?

–Es el fundamento; todas las formas vienen de él. El corte de una pieza de madera es una línea. Para mí, es básico el dibujo, aunque no lo practico como obra en sí, sino como herramienta conceptual y formal. Todo el tiempo cultivo el dibujo, que me ayuda a entender, respecto del cuerpo humano, donde están los hombros y las axilas, cómo el cráneo se inserta en el tórax. El dibujo es como una herramientas de notas.

Castro Leñero pertenece a una generación de artistas que aún no recibe reconocimiento pleno de las autoridades culturales del país. Ha habido un corte allí; no se ha dado continuidad a esta presencia. Trabajábamos y vino otra corriente de arte contemporáneo que tenía que ver con esta nueva visión conceptual. Ante eso, la pintura que realizábamos se hizo a un lado y entraron en escena artistas nuevos, más orientados hacia el video y la instalación. No nada más en México, sino en todo el mundo. Por otro lado, son personas que inyectaron un nuevo lenguaje en el arte. Lo lamentable es que mi generación, que es de pintores, se haya desplazado , lamenta.

En la actualidad, Castro Leñero cuenta con una beca del Sistema Nacional de Creadores. Los tiempos de encierro de la pandemia le sirvieron para reflexionar sobre el gran privilegio del que goza por dedicarse al arte. Los apoyos que hay todavía en el arte son increíbles. México es un lugar que ha apoyado muchísimo la creación artística.

Dueño de un sello personal y distintivo, Castro Leñero se refiere a su obra como ecléctica ; incluso, un poco sucia , en la medida que mezcla todo . No es figurativa, aunque alguna vez lo fue; sin embargo, la figura es como un registro que está, a veces, en algunas piezas. Es un poco como conjuntar diferentes lenguas en la obra .

Actualmente, el artista presenta pintura y escultura con Antonio López en la Universidad del Claustro de Sor Juana, con el título Selva negra, exposición que reflexiona sobre la destrucción de la naturaleza.