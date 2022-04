P

or paradójico que resulte, a pesar de la severa sequía, hay nubarrones de tormenta en el panorama alimentario internacional y nacional.

Las señales de alarma las dan lo mismo los de arriba que los de abajo. Organizaciones multilaterales como el BM, el FMI y la OMC advierten la crisis que se está presentando por el alza mundial de los precios de la energía, de los insumos agrícolas, sobre todo fertilizantes y, consecuentemente, de los granos básicos, precipitada por la guerra Ucrania-Rusia. Llaman a una acción urgente y coordinada en materia de seguridad alimentaria e instan a los países a evitar las prohibiciones de exportación de alimentos o fertilizantes. Curioso: las arquitectas del sistema agroindustrial globalizado ahora se asustan de sus efectos perversos.

Desde el norte del país hay clamores también: por ejemplo, la comunidad indígena de Choréachi, en la Tarahumara, advierte que la falta de alimentos se agudiza y acarreará más desnutrición y mortalidad infantil. Por su parte, los productores de frijol afirman que la sequía, el bajo precio al productor y lo caro de los fertilizantes provocarán que caiga la producción de la leguminosa y prefieran el cultivo de forrajes, como avena o sorgo, para alimentar los macilentos hatos.

Hace 20 meses advertíamos desde estas mismas y queridas páginas (bit.ly/37TfrXg) de la megasequía que ha venido afectando al norte de México y suroeste de Estados Unidos desde 2000 y que, ahora se sabe, es la peor en mil 200 años y aún no termina. Las presas de todo el norte se encuentran a niveles muy críticos y uno de cada cinco municipios del país sufre sequía. De no llover pronto lo más seguro es que muchos productores se abalancen sobre los ya muy agotados acuíferos y se multipliquen las tomas piratas de ríos y canales para sacar adelante magras cosechas.

Por otro lado, la escalada de los precios de fertilizantes, controlados por unos cuantos países y empresas, se agudiza con la guerra Ucrania-Rusia. De acuerdo con FIRA, el precio promedio de los fertilizantes en el país mantiene tendencia al alza. En febrero de 2022 registró un aumento de 47.7 por ciento a tasa anual. Algunos como el fosfonitrato se han incrementado a 152.9 por ciento anual y la urea a 95.45 por ciento.

A pesar de las voces de alarma, México no ha hecho ni lo suficiente ni lo oportuno para enfrentar los efectos del cambio climático y la carestía de fertilizantes en la producción y disponibilidad de alimentos básicos.

Recientemente, el gobierno federal ha anunciado diversos estímulos y apoyos. Van dirigidos, a productores campesinos de hasta 5 hectáreas. Ciertamente es bueno que se apoye a la agricultura familiar de subsistencia para que pueda producir sus propios alimentos y algo más para el mercado y así evitar las hambrunas, pero no basta. Porque la producción para el consumo de las ciudades, al menos de maíz y de frijol, no viene de ahí, sino de los productores del norte. Y si no se les apoya adecuadamente, no se animarán a arriesgar la siembra en condiciones de sequía y tendremos que importar más maíz, más frijol, a más alto precio, lo que significa también menos alimentos y más caros.