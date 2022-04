E

l voto del PAN contra la reforma eléctrica era previsible y congruente con su historia desde sus inicios. A raíz de la expropiación petrolera por el gobierno cardenista, Manuel Gómez Morín ponía, por sobre cualquier otra prioridad de la nación y no sin fustigar la decisión presidencial, el pago de la indemnización a las petroleras trasnacionales. Era comprensible en la lógica de beneficiar al capital extranjero y en su lógica personal. Gómez Morín era abogado de esas empresas. Esto acaso lo sepan –de oídas– panistas del corte de Lilly Téllez y lo saben de cierto los intelectuales de derecha que jefatura –de leídas– Enrique Krauze. De ahí la admiración de ambos por uno de los fundadores de Acción Nacional. El voto panista contra la reforma eléctrica responde, pues, a una tradición de origen.

No responde a una tradición similar, en el mismo sentido, el voto del PRI ni el del PRD. Sin embargo, ¿no era también previsible? No, desde luego, ateniéndose a los orígenes y cierta trayectoria de ambos. Pero en uno y otro partido, orígenes y trayectoria fueron echados por la borda hace tiempo a cambio de beneficios materiales. En lo que hace a la normativa energética, no se ve por qué tendría que actuar el PRI de manera diferente a como lo hizo para aprobar la ley vigente parida durante el peñanietismo. Se trata de una inversión de las empresas trasnacionales y nacionales en los diputados, a las que esta ley y su aplicación les ha resultado en pingües ingresos.

Sólo por mencionar a Iberdrola, la empresa española que representa 25 por ciento del conjunto empresarial privado que genera energía en México. Su crecimiento, gracias a los arreglos con ex presidentes mexicanos y legisladores dúctiles a sus intereses ha sido tal, que en nuestro país su producción representa 31 por ciento, sólo dos puntos por debajo de la que registra en España. Y allá no tiene los héroes en el Congreso de los Diputados que sí tiene en el Congreso de la Unión. Con todo, la población española se halla de rodillas frente a la escalada de precios impuestos por Iberdrola y otras empresas eléctricas privadas. ¿Cabría esperar que en la nueva era colonial sea distinto en México sin los subsidios y otros privilegios a Iberdrola et al. que les proporciona la CFE?