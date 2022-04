Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Ya logramos nuestro propósito y la constitucionalidad de la Ley Eléctrica es cosa juzgada, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional emplazo para que, en una o dos semanas, la veintena de empresas (la mayoría extranjeras) involucradas en los contratos de autoabasto, a que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley porque, si no, me convierto en cómplice .

Una vez resuelto el entramado energético, favorable a la causa de la nación, con la constitucionalidad de la Ley Eléctrica y la nacionalización del litio, extendió la sugerencia a las empresas a que empiecen a revisar con sus abogados la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues tenemos que hablar. Yo no puedo hacerme de la vista gorda .

Por tercer día resaltó el triunfo para el interés público, relacionado con la energía eléctrica y el litio nos va a dar mucha tranquilidad, “porque no saben las presiones por el litio, y aquí lo resolvimos sin problema, hasta nos ayudaron los… Bueno, no, no, no. No voy a hablar de eso…”, masculló.

La CFE activará todas sus plantas

Expresó que incluso con el rechazo de la reforma (del domingo en San Lázaro), como se declaró constitucional la ley eléctrica promovida por él en 2021, la CFE ahora podrá producir en todas sus plantas.

No podía hacerlo, y puede ya despachar energía, pasar de 38 por ciento a 55 por ciento. Eso es lo que se logró en una primera etapa, porque de las cerca de 200 plantas que generan energía eléctrica de la CFE, no se podían utilizar alrededor de 70 por ciento.