Fabiola Martínez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Jueves 21 de abril de 2022, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los opositores al Tren Maya –incluidos los participantes en una reciente campaña mediática– para conversar sobre el plan de desarrollo sustentable en la Península de Yucatán.

El mandatario considera que la incorporación de personajes del medio artístico a esa iniciativa opositora es por falta de información y no por dinero o mala fe.

O sea, yo creo que se creyeron lo de la destrucción , señaló al desmenuzar la conveniencia de reunirse con ellos para conocer personalmente sus dudas y aclararlas acerca de esta megaobra proyectada para ser inaugurada en diciembre de 2023, por lo cual comentó que los trabajos de construcción son intensos.

“A mí me pasa, ya lo he dicho aquí, de repente Jesús Ernesto, en la casa me cuestionó: ‘¿oye, cómo están destruyendo la selva?’ A ver, a ver, chamaco –le tuve que explicar– porque su escuela, pues hay el amor, que es algo muy bueno, a la naturaleza, los niños ya están formados, mejor formados en eso, en la conciencia ecológica, ellos están más avanzados que nosotros generacionalmente hablando”, comentó a la prensa.

Sería bueno, señaló, hablar de la explotación de los recursos naturales desde la época del porfiriato, como fue la tala de caoba de la selva lacandona para exportarla.