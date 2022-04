E

l gobierno federal dejará de recaudar voluntariamente, este año, de 350 mil a 400 mil millones de pesos por el subsidio a las gasolinas y el diésel. Esa cuantiosa cifra se quedará en el bolsillo de los consumidores. Servirá como defensa contra la inflación, porque el alza de los energéticos empuja el costo de todo lo demás, sobre todo alimentos y transporte público. La disyuntiva es subsidiar los combustibles o hacer lo que hizo Enrique Peña Nieto el año nuevo de 2017: asestar un gasolinazo. El incremento fue de 14.2 por ciento en el precio de la Magna; 20.1 por ciento en la Premium y 16.5 por ciento para el diésel, con respecto al precio máximo observado hasta diciembre de 2016. Hubo protestas y disturbios en distintas ciudades de la República. El último presidente del priísmo trató de disculparse con el argumento de que había subido la gasolina a fin de contar con recursos para salvar los programas sociales. Falló su promesa de que con la reforma energética bajarían los precios. La directora del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, dio una información tranquilizadora. El ingreso que el gobierno dejará de recaudar –de 350 mil a 400 mil millones de pesos– será compensado con el ingreso extra de Pemex por la exportación de petróleo crudo. En el presupuesto se calculó su precio a 55 dólares por barril, pero ha subido al doble. Vamos a salir tablas , dijo la jefa del SAT.

AMLO, mano tendida