erca de la solución de la huelga de Cananea mediante el diálogo amistoso entre el Estado y el sindicato minero que recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su admisibilidad para facilitar el arreglo. A última hora, la representación de la Secretaría de Gobernación (SG) no mejoró su propia propuesta, como lo había prometido, sin explicar por qué. Por lo que esperamos una entrevista con Adán Augusto López Hernández.

C

Burdo festejo de las y los diputados de la derecha, aplausos y risas burlonas después de la votación indican que no tienen un mínimo de patriotismo. Lo que queda es seguir en el trabajo de fortalecer y acrecentar un frente nacional democrático y patriótico, no transigir este resultado que no termina aquí y prepararse para las nuevas luchas que vienen.

Luis Langarica Arreola

Lugar merecido

Nacionalizar el litio

sirvió para darnos luz:

ya el panteón y con su cruz

es de traidores el sitio.

Benjamín Cortés V.

Nosotros los buscamos vivos : Rosario Ibarra

Es importante recordar en la despedida de doña Rosario Ibarra de Piedra algunas obras que dejaron plasmada parte de la vida de la gran luchadora social. En dos documentales Los encontraremos. La represión política en México y Ochenta Rosarios para Jesús, el videasta Salvador Díaz Sánchez grabó y recorrió por la intensa actividad de doña Rosario el origen que la llevó a su lucha y su demanda permanente por esclarecer los hechos. En la entrega del Ariel al primer documental (1984), doña Rosario estuvo presente en la ceremonia como un testigo vivo para advertir sobre esa ofensa de la desaparición forzada que nos agrede a todos. En una pregunta que le hice en cierta ocasión sobre una mujer que había asesinado a sus hijos, ella se quedó callada, triste, pero me respondió en voz alta: Nosotros los buscamos vivos.

Tere Gil

Recuerda a doña Rosario

Doña Rosario: usted fue de las primeras personas que conocí cuando llegué a México. De usted aprendí la guerra sucia, los desaparecidos, la persecución de los defensores de derechos humanos y la férrea voluntad de nunca abandonar la lucha hasta tener repuesta. Recordaré siempre como me recibía y me contaba. Gracias.

Françoise Escarpit, periodista

Invitación

Invitan a leer: cuatro cuentos de Miguel Angel Asturias

La UACM y el programa Galatea, como siempre buscando lectores, los invitamos a leer: cuatro cuentos de Miguel Ángel Asturias, del libro: Week-end en Guatemala. La Galla, El Bueyón, Cadáveres para la publicidad y Los agrarios.

Para que escribas y que compartas tus comentarios el jueves 21 de abril a las 19:30 horas. Cada encuentro, somos más.

Por zoom en: https://us02web.zoom.us/j/3055186688

Código de acceso: galatea22

Participen, difundan, convoquen, inviten a más lectores. Escriban, compartan y sigan leyendo.

El enlace electrónico de las lecturas es:

https://cutt.ly/kOPZBWY