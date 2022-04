Los inconformes señalaron que de acuerdo con el convenio entre la CFE y EDF, el primero de enero de 2019 (se estableció) como fecha fatal de entrada en operación de este parque eólico , lo que no ocurrió, y por ello el plan debe ser suspendido.

Hacemos un llamado a la CFE para tome esta oportunidad histórica y comience a resarcir los daños que este proyecto ha provocado. El parque no va, porque además de que no lo construyeron a tiempo, nos ha costado tierra y patrimonio, no sólo a nosotros, sino a toda la nación. Gunaa Sicarú se tiene que cancelar , consideró Guadalupe Ramírez, habitante de Unión Hidalgo.

Entre los conflictos que se han presentado por el parque Gunaa Sicarú destacan amenazas a integrantes del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y los Bienes Comunales de Unión Hidalgo. Además, el pasado 12 de febrero se perpetró un atentado en contra de uno de los activistas que lo conforman, quien salió ileso.

Además, EDF no ha cumplido con informar de los alcances del proyecto a los habitantes de Unión Hidalgo, y la consulta indígena que la Organización Internacional del Trabajo ordena para este tipo de proyectos no se ha realizado como lo marcan los reglamentos, pues según opositores, se efectuó en forma amañada.