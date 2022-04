Los familiares de las víctimas somos los que hacemos la investigación; llevas tus pruebas a la fiscalía y no sirve de nada, no las incluyen o no les dan seguimiento. Hasta parece que todo el sistema está encaminado a que no se resuelvan los casos , dijo Flores antes de entrar a la reunión, en la que estuvieron la fiscal especial para personas desaparecidas, Blanca Trujillo; la titular de la Comisión de Búsqueda del Estado, Francelia Hernández, y el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, Iván Sánchez.