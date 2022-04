E

n política, las formas son sustancia. La observación del distinguido jurista y político Jesús Reyes Heroles (padre), por cierto promotor del Instituto Mexicano del Petróleo, incluye esas formas legislativas en lo general y mucho más cuando se trata de eventos históricos o institucionales tan trascendentales como los que hoy vivimos, en lo doméstico y en lo mundial.

El momento actual es un punto de inflexión en todo sentido, repleto de opciones ante graves riesgos existenciales por fuerzas que siguen alentando la continuidad y profundización de la guerra en Ucrania, por un lado , lo que también induce la posposición, freno e incluso reversión de toda iniciativa reguladora de las emisiones de gases de efecto invernadero que intensifican el calentamiento planetario. Por la colocación geográfica e histórica de México esas perspectivas geopolíticas y geoeconómicas se enlazan al lado de Estados Unidos (EU), una potencia en permanente movilización bélico-industrial que lidera y abastece a poco más de 40 por ciento de las exportaciones mundiales de armamentos. Las complejidades y los ensañamientos con el contexto del poder imperial mundial de EU siempre demandan la necesaria claridad conceptual en función de la soberanía e independencia nacional mexicana, esto es, la perspectiva nacional enlazada con el contexto del poder imperial de EU. Me refiero a la primera página de La Jornada del 9 de abril de 2022: con dos encabezados del vigor y vigencia constitucional de la Cuarta Transformación en curso: la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ratifica la votación que deja firme la Ley de la Industria Eléctrica. La oposición no alcanzó la mayoría calificada, aunque ahora esa misma oposición caracteriza de lamentable que Morena celebre la constitucionalización de dicha ley lo cual denota la incapacidad de esa oposición de aprehender el significado histórico de su propia dinámica política.