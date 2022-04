Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Jueves 21 de abril de 2022, p. 19

Al menos 40 mil personas que no han sido del todo identificadas tuvieron acceso a los sistemas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reconoció la jefa del organismo, Raquel Buenrostro. Para evitar el acceso de terceros a los datos se ha procurado un mayor gasto en tecnologías, explicó.

“Los primeros tres meses que estuvimos aquí encontramos tres cables que salían de los servidores del SAT (…) salían de aquí a instituciones” no gubernamentales. Olvídense de que se roban la información en el USB o lo hace un asesor fiscal que está ahí en la oficina. No, no. Había tres cables en los servidores , comentó en conferencia de prensa.

Explicó que en ese momento se encontraron 35 mil puertos de usuarios que tenían acceso a toda la información del SAT y que no se sabía quienes eran, estaban bajo seudónimos patito1, patito2, sinvergüenza2 , ironizó Buenrostro. La mayor parte de las tecnologías del organismo se contrataban con proveedores.

Los datos también estuvieron expuestos a 250 personas en entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de vez en cuando, hace muchos años , también al Instituto Nacional Electoral; así que la fuga de información tiene varios frentes.