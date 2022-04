Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 21 de abril de 2022, p. 5

El barro ha acompañado en su evolución al ser humano, además, es un material que tenemos muy cercano. Por eso, cada vez que a un niño o a un adulto le ponen barro en frente, se pone a moldearlo, viene en nuestro ADN , expresa el artista mexicano Bosco Sodi (Ciudad de México, 1970).

Como parte de What goes around, comes around (Lo que se siembra, se cosecha), exposición con la que Sodi participa en la Bienal de Arte de Venecia, 2022, se presentará una instalación de 195 esferas hechas con barro en el piso del Palacio de Vendramin Grimani. La cantidad de esferas corresponde al número actual de estados-nación en la Tierra. Los visitantes los podrán mover de lugar, lo que modificará la pieza, y llevárselas al final de la exhibición. La 59 edición de la bienal se celebrará del 23 de abril al 27 de noviembre.