Miércoles 20 de abril de 2022, p. 12

Organizaciones civiles internacionales llamaron a los dirigentes de las 20 naciones que participan en la conferencia hemisférica sobre migración –que se realiza en Panamá– a priorizar en los debates el respeto a los derechos de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados mediante una mayor protección, vías legales complementarias, asistencia humanitaria y acceso a la justicia.

En un posicionamiento demandaron además que se garantice la inclusión de la sociedad civil en la consulta y en las negociaciones regionales en torno a este fenómeno.

La llamada Conferencia Ministerial sobre Migración y Protección –que se inició ayer y se clausura este miércoles– abordará el creciente desafío de la migración irregular en el continente y el apoyo que se pueda brindar a los países de acogida.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, es uno de los principales participantes en el cónclave, del que uno de sus objetivos es definir un proyecto de acuerdo regional que se debatirá en la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio próximo en Los Ángeles.