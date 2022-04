El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada, según un agente de esa agencia con conocimiento del asunto que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo.

La Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana de México no respondió a reiteradas solicitudes de comentarios. La DEA se negó a hablar de la cuestión. Nadie había informado hasta ahora sobre la clausura de la dependencia. Reuters no pudo averiguar por qué el gobierno mexicano no lo anunció públicamente en su momento.

La estrangularon , afirmó el agente, refiriéndose a la unidad. Hace añicos los puentes que tardamos décadas en armar .

Funcionarios de la embajada de Estados Unidos en México confirmaron a La Jornada el cierre de esa unidad del gobierno mexicano que colaboraba con la DEA y que era central en el combate al crimen organizado. Dijeron que dicha entidad se desintegró el año pasado.

Este diario buscó comentarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los funcionarios de cancillería dijeron que no tenían comentarios al respecto.

El equipo de élite, fundado en 1997, fue el principal conducto para que la DEA compartiera con el gobierno de México pistas sobre envíos de drogas e indicios obtenidos en suelo estadunidense.

Una segunda unidad mexicana de la SIU, con sede dentro de la oficina del Fiscal General de la República e independiente del gobierno, continúa operando.

Para Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, el cierre de la SIU y la restricción de la cooperación en seguridad por parte del mandatario dañarán a ambos países. Significará más drogas yendo a Estados Unidos y más violencia en México , advirtió.

(Con información de Emir Olivares)