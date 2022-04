Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de abril de 2022, p. 5

En las acciones contra la construcción del Tren Maya ya es de dominio público: hay propósitos políticos, no ambientalistas; es una campaña financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos, y están utilizando a seudoambientalistas , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo sentir mala espina porque hay cada vez más ambientalistas que están llegando, y el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México .

En Palacio Nacional sostuvo que entre esos opositores a la obra puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos morales .

Al responder a la interrogante en torno a una suspensión de obra promovida en un juzgado de Mérida, el mandatario respondió que “todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, sólo lo que ya es de dominio público: hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos, y están utilizando a seudoambientalistas.