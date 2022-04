Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de abril de 2022, p. 2

El Senado aprobó anoche sin cambios y turnó al Presidente de la República, para su promulgación, la minuta con las reformas a la Ley Minera, por las que se declara al litio mineral estratégico y se establece que su exploración, expropiación y aprovechamiento queda en manos del Estado.

La reforma fue avalada con amplio margen, ya que además de los senadores de Morena, y sus aliados del PT, PVEM y PES, la votaron también a favor legisladores de MC y la mayor parte del Grupo Plural. Por ello, en lo general la minuta contó con de 86 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, éstas últimas de los priístas y perredistas presentes.

Sin embargo, la oposición protestó por la premura en la aprobación de la minuta e insistieron en que el litio ya está nacionalizado y protegido en la Constitución y lo que se busca es estatizarlo, ya que, resaltaron, se establece que no se podrán otorgar concesiones, licencias, contratos ni permisos para la exploración y explotación de ese mineral que será la fuente de energía para el futuro.

Saqueos en el pasado

El senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia respondió que también el petróleo y la electricidad y los minerales están considerados como exclusivos en la Carta Magna, pero en gran parte están en manos privadas, que han saqueado esa riqueza nacional. En tres años, detalló, cuatro empresas canadienses han sacado del país más toneladas de oro que en 300 años de domino español.

Que le quede claro a la oposición: esta reforma no busca cerrar las inversiones. El litio no es una mercancía que se encuentre a merced del mejor postor, del que tenga más dinero . La reforma permitirá que el Estado pueda facilitar la distribución justa de las riquezas provenientes del subsuelo mexicano , recalcó el también dirigente del sindicato minero. Llamó a la oposición a legislar por y para quienes los eligieron, no para las empresas trasnacionales .

Las panistas Minerva Hernández y Nadia Navarro, y los priístas Mario Zamora y Claudia Ruiz Massieu resaltaron que ni siquiera se saben con exactitud las reservas de litio que tiene México e insistieron en que el gobierno federal no cuenta con recursos para invertir en la exploración de ese mineral. A tales argumentos se sumó Gustavo Madero, ex blanquiazul, ahora integrante del Grupo Plural, quien expuso que las empresas públicas han mostrado ineficiencia.