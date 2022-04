A

caso escribir poesía, se dijo, no sea sino la forma más elemental de pedir perdón o, paradojalmente, de no (tener que) pedirlo.

Acaso no perdón, aventuró, quizá lo que se pide, lo que se solicita (lo solicita quien la escribe, lo solicita, puede ser, la poesía misma) es comprensión. Ah, qué la paradoja, exclamó algo bromeando. ¿Tal lo que solicita la poesía? ¿No más bien la ofrece, la comprensión?

Ahora, si de perdón se trata, volvamos al principio, continuó, ¿de qué perdón se pide? Dicho en gradación: de lo malhecho, de lo a medias hecho, de lo por omisión nunca emprendido. Eso es clarísimo, creyó admitir, pero hay un pero: ¿no es que quien poesía escribe de alguna manera ruega ser perdonado/a de vivir, de –según el clásico– haber nacido, y peor todavía: de morir, de un día como si nada, ora sí que como si nada, irse?

Yo te comprendo, dice la poesía, se dijo, o eso me digo. Mas quien escribe poesía imposible es que siempre esté demandando tal aseveración del arte al que se aboca. No es, no puede ser, el niño que constantemente le jala la falda a su madre en procura de que ésta le haga caso. Debe esperar y, lo más difícil, saber esperar. No: saber comprender.