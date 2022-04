Pero se le apestó, porque la SCJN no sólo reafirmó la constitucionalidad de la citada ley de marzo de 2021, sino que mandó a paseo a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece, defensora de las empresas), organismo que promovió una controversia contra esa ley, pero el máximo tribunal le reviró que la norma impugnada no afecta de ninguna manera su esfera de competencias .

Lo mejor del caso es que el documento de ese grupo de senadores (integrante de la pandilla prianista) para revisar las votaciones (del pasado 7 de abril) ni siquiera iba firmado, requisito indispensable para hacer patente la voluntad del suscriptor, cuestión que se corrobora con la razón asentada por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal , detalla el acuerdo de la SCJN (ídem).

De pilón, la SCJN sobreseyó la acción de inconstitucional contra la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el anterior gobierno estatal de Colima, cerrando así la última de las impugnaciones promovidas ante el máximo tribunal en contra de esta norma (ibidem).

Sobre este tema, ayer el presidente López Obrador dijo que los representantes y defensores de la oligarquía están dale y dale de que no se contó bien en la SCJN. No les gustó la decisión de la Corte . Tampoco el resultado en el Legislativo en materia de litio, por lo que a ver si no les jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo; pensaron que bloqueando la reforma constitucional ya estaba resuelto . Además, se revisarán los ocho permisos otorgados por gobiernos anteriores a empresas extranjeras y nacionales. Se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos .

Y en el Senado, panistas y cabilderos afines descaradamente se revolvían para que los corporativos puedan clavar sus colmillos al litio mexicano. También se les apestó, pero, por ejemplo, Damián Zepeda dijo que es necesario que el gobierno se deje ayudar por los particulares, lo que hace recordar aquello que, en calidad de director calderonista de Pemex, dijo Jesús Reyes Heroles González Garza a la hora de justificar la presencia de la oligarquía en la ex paraestatal: hay que hacerse acompañar de inversionistas privados , y los neoliberales –como en la minería y tantos otros sectores– abrieron las piernas… perdón, las puertas.

Las rebanadas del pastel

¿Quién es, qué hace y a qué intereses sirve el oscuro personaje que sin formar parte de la Secretaría de Economía se ha convertido en la sombra de Tatiana Clouthier? Se llama Pedro Cámara y supuestamente se dedica a la promoción de alcaldes y gobernadores .

